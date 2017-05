Rettstvist stopper Statoil-boring

Det lille selskapet Neodrill fra Ålgård i Rogaland har fått en midlertidig forføyning i Stavanger tingrett som nekter Statoil å bruke den såkalte Cap-X-teknologien, skriver Dagens Næringsliv.

Kjennelsen kom onsdag, men først i helgen avgjorde Statoil at de vil følge rettsavgjørelsen. Det betyr at selskapet må kaste seg rundt og finne alternativt utstyr på svært kort varsel.

– Kjennelsen ble stående. Da tok vi skritt for å etterleve kjennelsen. Nå mobiliserer vi alternativt utstyr som skal brukes på de øvrige brønnene i Barentshavet, sier pressekontakt Eskil Eriksen.

Neodrill mener Statoil har benyttet seg av selskapets teknologi i deler av Cap-X-systemet.

– Vi er svært glade for at retten har gitt oss fullt medhold og håper det vil gjøre at Statoil vil respektere våre patentrettigheter og opptre slik vi venter at en samarbeidspartner skal gjøre. Jeg håper også at dette skal gjøre det mulig å etablere en fornuftig og balansert dialog med Statoil i begge parters interesse, sier daglig leder Jostein Aleksandersen i Neodrill.

Statoil eier for øvrig 30 prosent av Neodrill.

