Røykere lite begeistret for nøytrale tobakkspakninger

I en undersøkelse som Helsedirektoratet har fått gjennomført, går det fram at halvparten av befolkningen er positive til tiltaket. De nye pakningene skal være like, ha lik farge og være uten logo. Det spesielle fargevalget er konklusjonen etter at forskning viste at den var særdeles lite appellerende. Målet med tiltaket er å bidra til at barn og unge ikke starter med tobakk.

– Selve innpakningen av røyk og snus har vært en av de siste formene for tobakksreklame i Norge. Røykpakkenes og snusboksenes utseende har vært en viktig faktor for å tiltrekke seg nye brukergrupper, særlig unge. Standardiserte pakninger fjerner merkevaren, selve kjernen av markedsføringen, sier helseminister Bent Høie (H).

Brukere av tobakk er ikke like begeistret som snittet av befolkningen. 14 prosent av dagligrøykerne og 37 prosent av dagligsnuserne er positive til tiltaket, viser undersøkelsen Respons Analyse har gjort for Helsedirektoratet.

