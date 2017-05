To pågrepet etter skadeverk på Vestli og Stovner

Tirsdag ble mennenes hjem ransaket. Bare den ene er hittil avhørt, melder Aftenposten.

– Det er for tidlig å si om de to vil bli fremstilt for varetektsfengsling, men i avhør har den ene ikke erkjent straffskyld, sier påtaleansvarlig Trude Maren Buanes ved Stovner og Manglerud politistasjon til Aftenposten.

Hun bekrefter at de pågrepne er kjent av Stovner-politiet for kriminelle handlinger. De to har ennå ikke fått oppnevnt forsvarere.

