Sp dobler i Hedmark – SV ryker ut

Dersom Senterpartiets oppslutning holder seg, kan 23-årige Emilie Enger Mehl fra Åsnes Finnskog slå følge med partileder Trygve Slagsvold Vedum inn på Stortinget fra høsten, skriver Hamar Arbeiderblad.

– En veldig stor motivasjon. Valgdagen er noen måneder unna, og vi skal stå på helt inn, lover Mehl, som nettopp er ferdig utdannet jurist.

Tallene fra Sentio Research viser at Sp henter flest velgere fra Ap, Frp og Høyre. Sps resultat er det samme som på målingen i januar. Arbeiderpartiet går tilbake fra 39,8 prosent i januar til 36,4 prosent på maimålingen. Ved forrige stortingsvalg hadde Ap 43,2 prosent. Likevel beholder partiet de tre stortingsrepresentantene fra fylket.

Men leder Knut Storberget i Hedmark Arbeiderparti er ikke fornøyd.

– Vi skal høyere enn det denne målingen viser, og nå må vi brette opp ermene. Vi må bli enda tydeligere på sakene som har betydning for distriktene, som har fått mye fokus den siste tida. Vi får glede oss over at det er et stort rødgrønt flertall i fylket, sier Storberget.

Både Venstre og KrF er langt unna å ta ett av fylkets sju mandater, og målingen viser også at SVs Karin Andersen mister sitt utjevningsmandat til Frp. Høyre beholder sitt ene mandat.

