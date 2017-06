Dublin-returer til Hellas gjenopptas

I henhold til Dublin-forordningen har det medlemslandet hvor en asylsøker første gang registreres, en forpliktelse til behandle søknaden om asyl. Men siden 2010 har ikke dette vært praktisert når det gjelder Hellas. Det blir det nå slutt på.

Bakgrunnen var dom i Den europeiske menneskerettighetsdomstol som konkluderte med at overføring til Hellas etter Dublin-regelverket ville være i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjonen. Årsaken var kritikkverdige forhold i det greske asylsystemet.

– Dublin-samarbeidet er svært viktig for norsk asyl- og flyktningpolitikk, og det er i vår interesse at alle land som deltar i dette samarbeidet etterlever sine forpliktelser. Derfor er det viktig at UDI nå skal gjenoppta behandlingen av disse sakene, sier konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (Frp).

Instruksen kommer som følge av forslag om praksisendring fra UDI og anbefaling fra Europakommisjonen. FNs høykommissær for flyktninger har heller ikke motsatt seg anbefalingen fra EU-kommisjonen om å gjenoppta Dublin-returer til Hellas.

