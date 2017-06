Hollywood vil spille inn actionscene på Preikestolen

Forsand kommune har mottatt søknad om filmopptak og bruk av helikopter på Preikestolen, skriver Stavanger Aftenblad. Kommunen har ennå ikke behandlet søknaden.

– Vi kan ikke kommentere hvem som er oppdragsgiver, sier Per Henry Borch i produksjonsselskapet Truenorth Norway, som har levert inn søknaden på vegne av Jupiter Springs Productions LTD.

Men regissøren av «Mission Impossible 6", Christopher McQuarrie, la i mars i år ut et Instagram-bilde fra Preikestolen og nevnte storfilmen konkret.

Borch opplyser at de begynte planleggingen av innspillingen for et halvt år siden og at innspillingen vil bli gjort til høsten hvis alt går etter planen. Selv om han ikke vil røpe detaljer, sier han at det dreier seg om det største filmprosjektet som har vært i regionen.

Ifølge avisen skal det være snakk om actionfilmens dramatiske sluttscener.

Stiftelsen Preikestolen har en rolle som tilrettelegger. og har landet på at de ønsker å være med på prosjektet til tross for at det innebærer at området må stenges en kort periode.

– Dette er svære greier og vi får en blest vi bare kan drømme om. Den oppsiden er så stor at vi har konkludert at vi er med på dette. I etterkant vil vi evaluere om dette var vellykket, sier daglig leder Audun Rake.

For å holde innholdet hemmelig, vil området være helt sperret av, med vakter som hindrer ferdsel.

