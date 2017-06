KrF vil ha pensjonsslippen tilbake på papir

Å få pensjonsslippen tilbake på papir vil koste staten ti millioner kroner i 2017, og 30 millioner kroner i året etter det, opplyser KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad til NRK.

– Jeg har stor forståelse for at en del pensjonister føler seg diskriminert, at de føler seg litt satt på sida av samfunnet fordi de ikke klarer det digitale skiftet som resten av samfunnet gjør. Da mener jeg at vi må gå mer gradvis til verks, for eksempel at noen kan få slippen på papir, sier han.

Frps finanspolitiske talsperson, Hans Andreas Limi, bekrefter at dette blir et tema i de pågående forhandlingene mellom regjeringen og støttepartiene KrF og Venstre. Verken han eller Høyres Svein Flåtten vil imidlertid uttale seg om hvordan de stiller seg til forslaget.

Kravet har imidlertid støtte hos noen av opposisjonspartiene. Både SV og Sp har sendt forslag til Stortinget om det å få pensjonsslippen tilbake på papir.

Per i dag har ikke Nav noen ordning som gjør at den som ønsker utbetalingsslippen på papir kan få det hver måned.

(©NTB)