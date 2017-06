Obos-prisene i Oslo faller

I mai var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte Obos-boliger i Oslo-området 63.677 kroner. Kvadratmeterprisen er 0,9 prosent lavere enn i april, men 16,3 prosent høyere enn i mai 2016. Hittil i år har prisene i Oslo steget med 0,2 prosent.

– Bruktboligmarkedet er i ferd med å normaliseres. Dette er godt nytt for boligkjøpere og boligeiere. Samtidig viser alle prognoser, både de makroøkonomiske og de for befolkningsvekst, at behovet for nye boliger i Oslo-området fortsatt vil være stort. Derfor forventer vi fortsatt prisvekst i årene framover, men ikke i samme grad som i de siste årene. For å unngå at vi igjen får ville tilstander på boligmarkedet, må myndighetene sørge for en jevn regulering av nye boligområder, slik at det er mulig å fortsette å holde en jevnt høy boligproduksjon, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i Obos.

Tallene bygger på 849 eierskifter i mai.

