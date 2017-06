Tina-saken: Tidligere siktet får 63.000 kroner i erstatning

– Sivilforvaltningen avgjorde i går (onsdag) at det offentlige bare skal gi 63.000 kroner. Dette godtas ikke og det blir rettssak, sier advokat Olav Sylte til Stavanger Aftenblad.

Avgjørelsen fra Statens sivilforvaltning er på under ti prosent av kravet på 700.000 kroner i erstatning til to av de fire som feilaktig ble siktet for å ha drept Tina Jørgensen i 2000. Sylte påpeker at dette er krav politiet sa seg enige i da de ble fremmet i desember i fjor.

– Det påbegynnes nå arbeid med å fremme sak for retten med krav om 700.000. Saken vil belyse politiets håndtering av Tina-saken og hvilken belastning denne har medført, sier han videre til avisen.

