Iraner dømt til ett års fengsel etter handletur til Sverige

I mars i fjor dro mannen, som er bosatt i Østfold, til Sverige sammen med en kamerat for å handle mat og snus. Da han kom tilbake over grensen til Norge, ble han gjenkjent av en politimann som visste at han var utvist.

Halden tingrett mente mannen hadde gjort seg skyldig i grovt uaktsom overtredelse av innreiseforbudet til Norge og dømte ham til ett års fengsel. Mannen anket til Borgarting lagmannsrett, som nå har avvist anken, skriver Vårt Land.

Iraneren ble i 2012 utvist fra Norge med varig innreiseforbud.

– Straffenivået i denne type saker er blitt urimelig høyt, sier mannens forsvarer advokat Hans Christian Nygaard Wang til Vårt Land.

Mannen har ikke iransk pass, og har ikke ønsket å bidra til å skaffe seg dette, og kan derfor ikke tvangsreturneres til hjemlandet. Mannen er tidligere straffedømt for svært alvorlige forhold.

Han har de siste årene bodd hos sine foreldre, som har lovlig opphold i Norge.

– Lagmannsretten finner heller ikke å kunne legge vekt på at tiltalte bare var rett over grensen for å handle, og at han bare var ute av landet noen få timer. Når en person som er utvist, reiser ut av landet, rammes innreise til Norge av innreiseforbudet uansett hva som var årsaken til utreisen og hvor lenge han har vært i utlandet, heter det i dommen.

Stortinget, minus Venstre og SV, vedtok i 2014 en innstramming i utlendingsloven som betød at brudd på innreiseforbud nå straffes med minimum ett års fengsel for førstegangsbrudd.

