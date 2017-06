Nytt tilknytningskrav i familieinnvandringssaker

Kravet innebærer at familiemedlemmer kan nektes oppholdstillatelse i Norge dersom familien kan leve sammen i et annet trygt land som de har sterkere tilknytning til.

– Dersom det er mer naturlig at familien bosetter seg sammen i et annet trygt land, er det ingen grunn til at familien skal få opphold i Norge. Dette vil bidra til å sikre en mer bærekraftig asylpolitikk, sier konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (Frp).

Stortinget vedtok tilknytningskravet gjennom en lovendring i juni 2016.

Kravet vil kun gjelde personer som har opphold i Norge på grunnlag av et beskyttelsesbehov, og skal ikke gjelde etter den som søker har fått permanent oppholdstillatelse.

