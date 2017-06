Deltaker i utdrikningslag arrestert etter trussel med softgun

Mannen ble pågrepet av politiet på E18 etter at flere personer hadde ringt inn til politiet og fortalt at de var blitt truet med et håndvåpen, opplyser Sør-Øst politidistrikt.

– Våpenet ble holdt ut mot bilvinduet og rettet mot folk. Patruljen fikk stanset bilen ved Bamble kirke. Våpenet er en softgun og mannen en del av et utdrikningslag. Flere ble vettskremt, og mannen er pågrepet og settes i varetekt, opplyser politiet.

