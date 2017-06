Personskadeforbundet vil øke sikkerheten ved arbeid på skoleveier

– Ulykker vil alltid kunne skje der mennesker ferdes. Det vi må se på er hvordan vi kan redusere risikoen maksimalt for dem vi er mest opptatt av å beskytte, sier Per Oretorp, assisterende generalsekretær i Personskadeforbundet, til NRK.

En lastebilsjåfør møtte denne uka i Tønsberg tingrett, tiltalt for uaktsomt drap etter at han i september i fjor rygget på en elleve år gammel jente på Nøtterøy slik at hun døde.

I mars i år døde en fem år gammel gutt da han ble truffet av en mobilkran som skled ned en gangvei i Kristiansand.

– Etter slike ulykker er det uhyre viktig at vi stiller oss spørsmålet: Har vi et godt nok regelverk? Dersom vi mener at vi har det, må vi se på om trafikanter, entreprenører og alle følger regelverket, sier Oretorp

Thormod Hansen, som er direktør for Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg i Vestfold og Telemark, støtter ønsket om å snu hver stein for å øke sikkerheten.

– Det er helt på sin plass å gjennomgå regelverket etter slike hendelser, sier Hansen. Han mener likevel at regelverket for eksempel når det gjelder skilting, allerede er strengt, og at det følges opp på en god måte av både byggherrene og entreprenørene.

