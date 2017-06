To personer knivstukket i Verdal

Politiet fikk melding om hendelsen på Garpa klokken 3.45 natt til søndag.

– To fornærmede er knivstukket i en leilighet i Verdal. Det er alvorlig med knivstikking, men de er bevisste begge to, og de gjør greit rede for seg, sier innsatsleder Eirik Johannessen i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Væpnet politi rykket ut til stedet. De fikk raskt kontroll på en mistenkt mann i 20-årene. Politiet sier de har pågrepet to menn som er siktet for grov kroppskrenkelse.

De fornærmede er en kvinne og en mann i henholdsvis 20- og 30-årene. Begge er kjørt til Sykehuset Levanger.

– Det var til sammen fire personer i leiligheten.

Politiet skal avhøre de involverte og gjennomføre kriminaltekniske undersøkelser av leiligheten.

(©NTB)