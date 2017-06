Erklærer ikke straffskyld i Bråten-drapet

Hans medtiltalte, en 30 år gammel mann, erkjente straffskyld for grovt ransforsøk.

Drapet på Egil Tostrup Bråten i 2002 var en av de store uløste drapsgåtene i Norge inntil i fjor høst. Da pågrep politiet i Oslo en nå 33 år gammel mann på bakgrunn av DNA-prøver som var 14 år gamle.

I Oslo tingrett tirsdag svarte den tiltalte 33-åringen «nei» på spørsmålet om straffskyld og i å ha knivstukket Bråten.

Det var DNA-spor på en knivslire fra åstedet og nye analysemetoder som førte til at drapet ble oppklart.

I desember i fjor ble også 33-åringens kamerat pågrepet og tiltalt for grovt ransforsøk. De to var henholdsvis 18 og 16 år gamle da 23 år gamle Bråten ble knivstukket og drept like utenfor sin bolig i Oslo sentrum den 18. november 2002.

