Flertall mot tvungen kommunesammenslåing

På spørsmål om kommuner burde tvinges til sammenslåing svarer 29,4 prosent av de spurte at det bør brukes tvang, mens 14,2 prosent svarer at de ikke vet. Meningsmålingen er utført 31. mai av InFact for Lokalsamfunnsforeningen blant 1.014 personer, skriver Klassekampen.

Torsdag skal det stemmes på Stortinget over om Høyre og Frp får flertall med Venstre for at 13 kommuner skal tvinges sammen til åtte.

Blant de spurte i meningsmålingen er det flertall for tvang blant dem som oppgir å stemme på Høyre og Venstre, mens kun 40,8 prosent Frp-velgerne er for tvang.

– Et massivt flertall av befolkningen ser at det er uklokt å slå sammen kommuner med tvang og vil la folkestyret fungere. Det bør være en påminner for regjeringspartiene, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til avisen.

(©NTB)