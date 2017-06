Politiet: Gode vitneopplysninger etter voldshendelse i Oslo

Krimteknikere utfører undersøkelser på åstedet, opplyser politiet til NTB ved 21.30-tiden tirsdag kveld. I tillegg undersøker politiet flere steder i byen basert på vitneopplysninger de har fått i løpet av kvelden.

– Vi har mottatt mange gode opplysninger fra vitner som gjør at vi jobber med saken utover kvelden og natta, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt til NTB.

Ingen er så langt pågrepet etter at en mann i slutten av 20-årene ble utsatt for vold i en leilighet i Lodalen i bydel Gamle Oslo.

Ifølge TV 2 holder politiet muligheten åpen for at den 20 år gamle mannen rømte etter å ha blitt holdt innesperret mot sin vilje. Politiet sier til kanalen at de holder alle muligheter åpne.

– Ikke alvorlig skadd

Den skadde mannen i 20-årene er kjørt til sykehus for behandling. Han er ved bevissthet og skal ikke være alvorlig skadd. Politiets innsatsleder Tore Barstad sier til NTB at de foreløpig ikke vil si noe om hva slags skader han er påført. Barstad sier politiet er overbevist om at den skadde mannen ikke har påført skadene på seg selv, og at leiligheten bærer preg av en unormal hendelse.

Klokken 19.45 mottok politiet flere nødsamtaler om en person som lå ute i området og fremsto som skadd, sier operasjonsleder Hekkelstrand. Voldshendelsen skal ha skjedd i en leilighet i første underetasje i et boligkompleks i Lodalen, ifølge NTBs fotograf på stedet. En nabo har fortalt at hun hørte noen som ropte om hjelp.

– Lå ute

I flere timer etter hendelsen var det mange bevæpnede politifolk i området. De søkte gjennom boligkomplekset med politihunder for å lete etter eventuelle våpen eller andre spor. Politiet snakker også med flere naboer som skal ha vært vitne til hendelsen. Av hensyn til etterforskningen vil de ikke si noe om hva vitnene forteller.

Politiet opplyste i 20.30-tiden at de hadde kontroll på eieren av leiligheten der voldshendelsen skal ha skjedd.

– Ingen fare for tredjeperson

– Nødetatene var raskt på stedet og oppdaget at mannen var skadd flere steder på kroppen og hadde blitt utsatt for vold. Han ble kjørt til Ullevål sykehus.

Hekkelstrand har uttalt til NRK at folk i området ikke trenger å føle seg utrygge selv om politiet har væpnet seg.

– Vi har ingen grunn til å tro at det er noen fare for tredje person.

