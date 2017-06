Tre menn siktet for drapsforsøk i Larvik

– Vi fikk melding om skytingen klokken 2.30. Det skjedde i et leilighetsbygg, og vi undersøker nå åstedet, opplyser operasjonsleder Kjetil Indahl i Sør-Øst politidistrikt til NTB.

Den skadde mannen ble fraktet til sykehuset i Tønsberg, før han ble sendt videre til Oslo universitetssykehus, hvor han får behandling. Politiet ønsker ikke å opplyse om hvor mannen er skutt, men opplyser at han er bevisst.

Tre personer i 20-årene er pågrepet og siktet for drapsforsøk eller medvirkning til dette, opplyser NRK. To av de siktede ble funnet gjennom hundesøk i området like før klokka 6.00 tirsdag morgen.

– De tre siktede personene er kjenninger av politiet, sier Magnar Pedersen, politiinspektør ved Larvik politistasjon.

Han legger til at politiet har oversikt over relasjonen mellom disse personene, men ønsker ikke å gå i detaljer utover dette.

Politiet har ennå ikke funnet våpenet som ble brukt i skyteepisoden.

