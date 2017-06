Båtfolk flest bruker vest når de skal

I drøyt to år har det vært påbudt med vest i båter som er under åtte meter lange. Politiets sjøtjeneste på Sørlandet opplever at de aller fleste følger reglene, melder NRK.

– Det inntrykket vi har fått er at folk er flinke til å bruke vester. De unge, kvinner og familier er de flinkeste når det gjelder flytevesten, sier Miriam Stausland, som koordinerer sjøtjenesten.

6.705 kontroller avslørte 227 lovbrudd. Det er en andel på litt i overkant av 3 prosent.

Også kravet om båtførerbevis etterleves. På Sørlandet ble det gitt 16 forenklede forelegg etter at 2.650 båter ble kontrollert i fjor. I hele landet ble det gitt 35 slike forelegg.

Kravet gjelder alle født i 1980 eller senere som fører fritidsbåter som er lengre enn åtte meter eller har motor på mer enn 25 hestekrefter.

