Mann hentet opp av sjøen ved Brekkestø

Mannen skal ha ligget flere timer i sjøen. Han ble funnet av redningsskøyta Bent Rasmussen ved Hellersøya utenfor Brekkestø klokken 0.20, opplyser politiet på Twitter.

– Han blir transportert til sykehus og følges opp av helsepersonell, opplyser operasjonsleder Audun Eide i Agder politidistrikt til NTB.

De pårørende er informert om at mannen er funnet.

Klokken 22.42 tirsdag kveld fikk politiet melding via AMK-sentralen om at mannen var savnet etter en fisketur. Politi, brannvesen, ambulanse og luftambulanse rykket ut. Det gjorde også redningsskøyte og Røde Kors, i tillegg til at et Sea King redningshelikopter ble kalt ut til den omfattende leteaksjonen.

Søket var i begynnelsen konsentrert rundt Gaupholmen og Ullerøya, rett utenfor Brekkestø.

