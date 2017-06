Norske barn får voldsalarm

Tallene kommer fra en oversikt NRK har satt sammen. Per i dag er elleve barn utstyrt med voldsalarm. Det synes barneombud Anne Lindboe er en fallitterklæring, selv om målet er å skape en tryggere hverdag for dem som lever med trusler om vold, overgrep og drap.

– Det er en falsk trygghet, for hvis voldsutøveren står rett foran deg, så rekker du kanskje å trykke på knappen, men politiet rekker ikke å komme til deg før voldsutøveren kan ha kidnappet deg eller utsatt deg for vold, sier Lindboe. Hun mener belastningen heller bør legges på voldsutøveren.

– Bruken av omvendt voldsalarm må gjøres mer kjent rundt om i politidistriktene, sier Lene Vågslid (Ap), som sitter i Stortingets justiskomité. Hun er oppgitt over at det har tatt lang tid fra Stortinget for to år siden ba om en evaluering av ordningen med besøksforbud og bruken av omvendt voldsalarm.

– Hadde justisministeren og regjeringen ment at dette var veldig viktig, så hadde de satt i gang den evalueringen i mai for to år siden.

Justisminister Per-Willy Amundsen bedyrer at han ikke er fornøyd med resultatene og har en ambisjon om å «endre dette dramatisk». Han vil gjøre omvendt voldsalarm til en hovedregel.

