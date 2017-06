Omsetningen i industrien økte

De sesongjusterte tallene fra SSB for månedene februar til april viser at det særlig er oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri som trekker omsetningen opp sammenlignet med samme tremånedersperiode i fjor. Her var økningen på hele 13 prosent. Også metallindustrien og maskingreparasjon og installasjon bidro til oppgangen.

Noen industriområder gikk imidlertid langt tyngre. Bygging av skip og oljeplattformer samt dataindustri og elektrisk utstyrsindustri hadde et omsetningsfall på henholdsvis 4,4 og 2,8 prosent.

Fra mars til april var det en omsetningsvekst på 1,3 prosent.

Når det gjelder industriproduksjonen var det en økning på 0,5 prosent, men ser man kun fra måned til måned økte produksjonen med 1,6 prosent fra mars til april.

Produksjonsøkningen det siste året skyldes først og fremst en vekst i foredling og konservering av fisk. Også innen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri og i bygging av skip og oljeplattformer var det økning.

På den annen side bidro oljerelaterte næringer som maskin- og dataindustri og elektrisk utstyrsindustri til å dempe oppgangen i den samlede industriproduksjonen. Produksjonen i petroleumsrettet leverandørindustri falt med 1,4 prosent.

