Stortinget debatterer historisk kommunereform

– Dette blir en historisk dag, uansett hva slags vedtak Stortinget kommer til å gjøre, sa Helge André Njåstad (Frp) som leder kommunalkomiteen da han la fram innstillingen torsdag formiddag.

Kommunalkomiteen på Stortinget har gått inn for å kutte antall kommuner fra 428 til 354. 11 av sammenslåingene vil skje med bruk av tvang.

Njåstad sa at dette er i tråd med ønsket om at reformen i hovedsak skal basere seg på frivillighet, men at tvang kan brukes dersom regionale hensyn krever det.

Avstemningen skal skje så snart debatten om både kommune- og regionreform er ferdig, inkludert en sak om nye oppgaver til kommunene.

Ingebjørg Godskesen fra regjeringspartiet Frp varslet at hun ikke nødvendigvis vil følge partipisken når det gjelder kommunereformen. Dermed ligger det an til at reformen vedtas med bare en stemmes overvekt.

Godskesen har også sagt hun vil stemme imot regionreformen, der hennes hjemfylke Aust-Agder foreslås sammenslått med Vest-Agder.

Aps Helga Pedersen påpekte i debatten at også fylkessammenslåingene i Nord og den nye regionen Viken mangler lokal støtte.

(©NTB)