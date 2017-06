To stemmer kan velte kommunereformen

Stortinget behandler den store reformen torsdag. Dersom den blir vedtatt, får Norge langt færre kommuner og fylker, og noen vil bli slått sammen mot sin vilje.

Senterpartiet stiller med alle sine representanter i salen, noe som innebærer at de andre partiene må gjøre det samme for å bevare styrkeforholdet under avstemningen. Men selv da er det ikke sikkert at regjeringen får gjennom sin reform. Det er nok at to av deres egne stemmer nei eller uteblir, og Ingebjørg Godskesen (Frp) sitter fortsatt på gjerdet.

Pest eller kolera

– Jeg har ikke bestemt meg på den ennå for om jeg skal stemme for eller mot. Det kan være jeg ikke bestemmer meg før jeg trykker på knappen, sier Godskesen til VG. Hun sier hun vanligvis ville vært en «snill jente» og fulgt partiets vilje, men denne gangen vil hun ikke bøye seg for noen partipisk. Hun sier avstemningen er et valg mellom pest eller kolera.

– I Frps partiprogram er vi for tvang i kommunereformen, men også for å følge folkeavstemningene. Stemmer jeg ja til tvangssammenslåing, stemmer jeg mot folkets vilje. Stemmer jeg nei, går jeg mot partiprogrammet, forklarer hun.

Til Klassekampen sier hun at hun har gledet seg til denne dagen og til å vise velgerne at hun holder ord og sier litt mer om hvordan hun vil stemme.

– Jeg kommer til å stemme imot regionreformen, og jeg har ikke bestemt meg for hva jeg skal stemme i kommunereformen. Der kommer jeg til å følge magefølelsen når jeg skal trykke på avstemningsknappen.

Føyer seg

Det er flere i hennes parti som ikke er særlig begeistret for å tvinge sammen kommuner som ikke ønsker det, men som likevel vil følge regjeringens linje. En av dem som ifølge Klassekampen vil holde seg for nesa og stemme ja til reform er Frps Bård Hoksrud.

– Alle vet at jeg ikke ønsker å opprettholde fylkeskommunen som nivå, og i utgangspunktet ønsker jeg heller ikke å bruke tvang. Men saken har vært behandlet i stortingsgruppa, og flertallet har gått inn for at vi skal følge innstillingen til komiteen. Det kommer også jeg til å følge, sier han.

