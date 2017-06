Tvungent psykisk helsevern for øksedrap i Voss

Bergen tingrett slår fast at mannen var psykotisk da han drepte husverten sin i fjor sommer, og at han dermed var utilregnelig i gjerningsøyeblikket, skriver Bergensavisen.

– Jeg vil gjennomgå dommen med min klient og kommer senere tilbake til ankespørsmålet, sier forsvareren, advokat Rolf Knudsen.

Vurderes hvert tredje år

En overføring til tvungent psykisk helsevern innebærer at den dømte må være på en institusjon i tre år, og at dette kan forlenges hvert tredje år hvis vedkommende utgjør en fare for samfunnet.

58-årige Mona Nordaas ble funnet drept 16. juni 2016.

Tiltalte hadde dagen før drapet snakket med en nabo om drapsplanene sine, ifølge innledningsforedraget til statsadvokat Trond Høvik.

Brev ved den drepte

Naboer fant kvinnen død i andre etasje i huset hvor hun drev kafé. Ved siden av henne lå det et fire siders brev, skrevet av den tiltalte 44 -åringen. Brevet avsluttes på følgende måte: «Jeg drepte Mona Nordaas, fullt vitende om hva jeg gjorde. Hun er bare én av mange som fortjener å dø. Fuck you.»

Forsvareren ba i retten om frifinnelse og begrunner det med at det ikke foreligger en kvalifisert gjentakelsesfare. Den første sakkyndigrapporten konkluderte med at 44-åringen var tilregnelig, men da det ble gjort en ny vurdering rett før rettssaken startet, var konklusjonen motsatt – og både aktor og forsvarer støttet denne.

(©NTB)