20-åring dømt for å ha voldtatt lillebror

Overgrepet mannen er dømt for skjedde høsten 2015 da han var 18 år gammel. Mannen er også dømt for voldsbruk mot flere av sine søsken. Ved en anledning truet han ifølge dommen med å skade seg selv med en kniv om ikke moren ga ham penger. Truslene ble oppfattet så skremmende at politiet ble tilkalt.

Under rettssaken i slutten av mai erkjente 20-åringen voldtekten, og bekreftet lillebrorens forklaring om at storebroren hadde tvunget til seg analt samleie med ham. Retten ga mannen et fradrag i straffen på ett år for tilståelsen.

De rettspsykiatrisk sakkyndige konkluderte med at tiltalte ikke har vært psykotisk og han lider heller ikke av alvorlig psykisk lidelse. Men de peker på en viss usikkerhet til om 20-åringen er lettere psykisk utviklingshemmet, selv om de faller ned på at han ikke er det. Retten kom likevel til, etter en totalvurdering, at halvparten av straffen på fem år gjøres betinget.

I tillegg til fengselsstraffen er han dømt til å betale 300.000 kroner i erstatning til lillebroren, 25.000 kroner til en søster og 10.000 kroner til moren,

Retten understreke i dommen at den dømte 20-åringen har behov for omfattende behandling på grunn av posttraumatisk stresslidelse som følge av mishandling og seksuell vold i hjemlandet i barndommen. Den dømte mannen kom til Norge som kvoteflyktning sammen med familien få år siden.

