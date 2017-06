Bråten-drapet: Moren fikk siste ord i rettssaken

– Jeg håper de heretter velger en bedre vei for sine liv, sa moren da den fire dager lange rettssaken i Oslo tingrett gikk mot slutten fredag.

På tiltalebenken sitter to menn på 33 og 30 år, som er tiltalt for henholdsvis forsettlig drap for å skjule en annen forbrytelse og grovt ran med døden til følge.

Drapet på Egil Tostrup Bråten (23) var en av de store uløste drapsgåtene i Norge. Men i fjor førte nye analyser av DNA-spor på en knivslire fra åstedet til et gjennombrudd i den 14 år gamle saken.

Bråten døde av et 6,5 cm dypt knivstikk i brystet.

– Brutalt og planlagt

24. november i fjor ble den nå 33 år gamle småbarnsfaren pågrepet. Som følge av hans forklaring ble 30-åringen pågrepet dagen etter.

De to var henholdsvis 18 og 16 år gamle da Bråten ble forsøkt ranet og deretter drept utenfor sin bolig i Nordahl Bruns gate i Oslo sentrum. I sin prosedyre fredag slo aktor Ingrid Vormeland Salte fast at drapet var resultatet av et planlagt og brutalt ransforsøk. Hun la ned påstand om elleve og et halvt års fengsel for 33-åringen og fire år for 30-åringen. I retten framholdt hun at begge gjerningsmennene var utstyrt med stikkvåpen, og de var to mot én. – Dette må ha vært en svært skremmende situasjon for offeret, sa hun.

– For strengt

Påstanden ligger likevel under dagens straffenivå, siden drapet ble begått før straffeloven for voldsforbrytelser ble skjerpet i 2010, framholdt Salte.

30-åringens forsvarer Vegard Aaløkken mener at påstanden om fire år er altfor streng og ber om at han i stedet dømmes på mildeste måte.

– Min klient var et barn da drapet skjedde, sa Aaløkken, som også legger vekt på at hans klient har gitt en uforbeholden forklaring til politiet.

I retten har de to tiltalte hatt vidt ulike forklaringer på hva som skjedde den fatale kvelden.

Erkjenner drap, men ikke skyld

Mens 30-åringen har forklart at planen var å rane Bråten, hevder 33-åringen de to slett ikke var ute etter å rane noen, men skulle stjele en bil. Slåsskampen med Bråten oppsto da kameraten spurte om å få låne telefonen, forklarte han i retten.

33-åringens forsvarer Vidar Lind Iversen la i sin prosedyre vekt på at hans klient er like troverdig som 30-åringen, og at han har tatt ansvar ved å erkjenne at det var han som knivstakk Bråten ved et uhell.

– Man kan ikke utelukke at hans forklaring er riktig. Det er ikke ført bevis for at min klient hadde til hensikt å treffe Bråten, sier Iversen som ber om at 33-åringen frifinnes for ransforsøk og forsettlig drap, men domfelles for uaktsomt drap, som har en langt lavere strafferamme.

Krever erstatning

Familiens bistandsadvokat Anne-Kristine Bohinen la også ned påstand om 200.000 kroner i oppreisning og erstatning til hver av foreldrene til Bråten, noe begge de tiltalte samtykket i.

Dommen vil trolig foreligge om 14 dager.

(©NTB)