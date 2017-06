Elever sendt hjem etter skoletrussel – eksamen avlyst

Ungdomsskolen orienterte foreldrene via SMS om at muntlig eksamen ble avlyst for de elevene som skulle ha det, skriver Romerikes Blad.

– Vi er kjent med at Kjenn skole i går mottok en trussel. Vi har vurdert den til å ikke være reell, ingen operative tiltak er iverksatt. Vi er kjent med at Lørenskog kommune likevel har valgt å evakuere skolen, sier politiet på Romerike i en Twitter-melding-

– Politiet kaller dette en uspesifisert trussel. Men vi i Lørenskog kommune ønsker ikke å ta noen unødvendige sjanser, og har derfor valgt å sende elever og ansatte hjem, opplyser kommunaldirektør for oppvekst og utdanning i Lørenskog kommune, Dagfinn Cock, til Romerikes Blad.

Mellom 30 og 40 elever i 10. klasse mister muntlig eksamen. Saken etterforskes av Lørenskog lensmannskontor.

(©NTB)