Venstre foreslår en jordbruksramme på 625 millioner 

I tillegg vil 130 millioner kroner bli fordelt i 2018 fra egenkapitalen i Landbrukets utviklingsfond. Det vil ytterlige styrke landbrukets inntektsmuligheter i 2018.

Venstre brøt torsdag kveld ut av samtalene om jordbruksoppgjøret som pågikk mellom opposisjonspartiene på Stortinget. Partiet foreslår nå at oppgjøret sendes tilbake til partene med partiets forslag som utgangspunkt.

For at det skal kunne skje, må Venstre få støtte fra Høyre og Fremskrittspartiet og dermed flertall i Stortinget for forslaget, som ble kjent fredag ettermiddag.

– Det er viktig for Venstre å sikre inntektsutviklingen for bøndene, spesielt de som har små og mellomstore bruk, samtidig som vi er økonomisk ansvarlige. Det oppnår vi med dette forslaget, som vi håper flere kan slutte seg til, sier Venstre-leder Trine Skei Grande i en pressemelding.

Føringer

Statens tilbud til bøndene var opprinnelig på 410 millioner kroner, omkring 1 milliard kroner lavere enn bondeorganisasjonenes krav. Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) la 550 millioner på bordet i det siste tilbudet til bøndene, som organisasjonene avslo.

Dermed havnet oppgjøret på Stortinget, hvor Venstre og KrF gikk sammen med den øvrige opposisjonen i kravet om mer penger til bøndene. Det var disse samtalene Venstre brøt ut av torsdag.

Venstre legger i sitt forslag en rekke føringer for partene i eventuelle nye forhandlinger.

Blant annet vil partiet styrke grunnlaget for beiting på innmark, fortsatt stimulere potetspritproduksjon, prioritere utviklingsprogrammet for å stimulere tilleggsnæringer/lokalmat og legge til rette for landbruksbasert reiseliv og videreføre økologisatsingen.

Håp om avtale

Fremskrittspartiets Morten Ørsal Johansen varslet i forrige uke at det var uaktuelt å gi bøndene mer i budsjettstøtte enn statens tilbud på 410 millioner. Men fredag var tonen mer positiv.

– Jeg kan si så mye som at det blir en løsning, sa han, og avviste ikke en mulighet for at Frp ender med å stemme subsidiært for forslaget fra samarbeidspartiet Venstre når saken kommer opp i Stortinget.

– Det skal vi diskutere litt med Venstre hvordan vi gjør, sa han.

Høyres landbrukspolitiske talskvinne Ingunn Foss uttrykte seg slik:

– Vår posisjon er ganske klar og har vært det hele tiden: Det er å godta statens tilbud eller sende forhandlingene tilbake til partene.