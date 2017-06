Venstre til bunns på ny måling

Selv om ingen er lavere, er det mange som er omtrent ved siden av Venstre på partibarometeret InFact har laget for VG.

– Nå ser det ut som Venstres appell smalner betydelig. I denne målingen er det kun 40 prosent av dem som stemte på Venstre i 2013 som vil stemme på dem igjen. De lekker til samtlige øvrige partier, sier fagsjef Knut Weberg i InFact.

Venstre-leder Trine Skei Grande tar tilsynelatende nedturen med fatning.

– Dette viser at vi må jobbe masse, men det er vi vant til.

Mens Grande og hennes partifeller mister 0,6 prosent av oppslutningen og dermed beveger seg bort fra sperregrensen, går to av de andre småpartiene motsatt vei. Rødt går fram et halvt prosentpoeng til 3,6, mens De Grønne øker like mye og legger seg på 3,6 prosent. På den andre siden av sperregrensen faller SV 1 prosentpoeng ned til 4,5, mens KrF går ned 0,7 til 4,8 prosent.

Senterpartiet og Frp bytter plass. Førstnevnte faller 1 prosentpoeng og havner på 11,8 prosent, mens Frp øker med 1,1 til 12,5 og er dermed tilbake «på pallen». På topp troner fortsatt Ap, til tross for en tilbakegang på 0,2 til 32,3 og har god margin ned til Høyre som faller 1,1 til 20,5 prosent.

Alle bevegelsene, samt marginene i klyngen av partier på bunnen, er mindre enn feilmarginen på målingen.

