Starter underskriftskampanje mot Aps nei til høyere straffer

Tirsdag skal Stortinget stemme over et forslag fra regjeringen om å heve strafferammen for svært grove forbrytelser. I dag er 21 års fengsel lovens strengeste straff – regjeringen vil heve dette til 26 år.

Denne uken ble det klart at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og KrF vil stemme nei til høyere straffer, og dermed får ikke forslaget flertall. Nå kaster Stine Sofies Stiftelse seg inn i debatten.

– Det er på høy tid at vi får en endring i strafferammen, sier Ada Sofie Austegard, styreleder i Stine Sofies Stiftelse til TV 2.

Hun har vært engasjert i ofre og etterlattes rettigheter etter at hennes åtte år gamle datter ble drept i Baneheia i Kristiansand i mai 2000.

– Dagens lovverk strider med folks rettsfølelse. Denne lovendringen skal gjelde de aller groveste forbrytelsene, det vil si flere drap eller flere grove overgrep. Jeg er overbevist om at folk flest er enig med oss at det trengs et skille mellom de som begår ett grovt drap og de som begår flere, sier Austegard til TV 2.

Arbeiderpartiet vil heller sette et nytt offentlig utvalg for å se på en mulig lovendring.

– Vi vil sikre en skikkelig og verdig behandling av et så alvorlig forslag, og vi vil forsikre oss om at vi finner det mest rettferdige straffenivået, sier Kari Henriksen (Ap).

(©NTB)