Flere unge går til legen

I 2016 var 7 av 10 til konsultasjon hos fastlege en eller flere ganger. Generelt har endringene i befolkningens bruk av fastleger gjennom de siste fem årene vært små, men fra 2015 til 2016 økte særlig andelen unge mellom 16 og 19 år som oppsøkte legekontorene, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Om vi ser hvilke grupper av diagnoser som lå til grunn for de unges legebesøk, er det særlig i kategorien luftveisinfeksjoner det har vært en sterk økning. Økningen er hele 40 prosent målt i antall konsultasjoner per person.

– At endringen er såpass stor i en kategori som omfatter en del relativt lette helseplager, gir støtte til at de unges økte pågang ved fastlegekontorene kan skyldes et økt behov for å dokumentere sykdom som grunn for fravær fra undervisning i videregående opplæring. Nye regler for fravær ble innført fra og med august 2016, for skoleåret 2016-2017, skriver SSB.

