Hund inn i jakten på ulv i Oppland

Ifølge TV 2 er det tatt 16 sauer på Toten i Oppland bare det siste døgnet. Til sammen er over 100 dyr tatt av ulv i området mellom Hurdal i Akershus og Gran i Oppland.

Miljøverndepartementet ønsker å bidra til å felle ulven eller ulvene.

– Vi vil bidra med det vi kan, slik at man så raskt som mulig kan få felt den eller de ulvene i området, før de får gjort mer skade, sier statssekretær Lars Andreas Lunde (H) til TV 2.

– Miljøverndepartementet har gått til det uvanlige skrittet at vi også ønsker å åpne for bruk av plotter, altså en løs hund, for å få felt den eller de ulvene, fortsetter han.

Fylkesmennene i Akershus og Oppland har gitt fellingstillatelse for ulv. Tillatelsen er forlenget og gjelder til tirsdag 13. juni klokken 12, ifølge NRK.

