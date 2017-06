Kripos koblet inn i antatt voldsdødsfall i Oppland

Kripos skal blant annet bistå det lokale politiet med kriminaltekniske undersøkelser på stedet der kvinnen i 50-årene skal ha blitt utsatt for vold. Innlandet politidistrikt jobbet mandag fortsatt med avhør for å komme nærmere et hendelsesforløp i forkant av at kvinnen mistet livet og om dødsfallet skyldtes vold.

Dødsårsaken var mandag morgen fortsatt ukjent, men politiet har siktet kvinnens kjæreste for kroppskrenkelse, altså vold. Hun ble brakt til Ullevål sykehus etter det politiet antar var en voldshendelse på Søndre Land i Oppland, og ble søndag kveld erklært død på sykehuset.

– Kvinnen er begjært obdusert da dødsårsaken foreløpig er ukjent. Det er foreløpig ikke kjent når vi får noen opplysninger om den foreløpige obduksjonsrapporten. Siktelsen mot den pågrepne mannen er ikke endret, opplyser Innlandet politidistrikt i en pressemelding.

