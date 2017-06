Over 40 evakuert etter oversvømmelse i Kvål

Den første meldingen om store vannmasser i et område rett sør for Kvål sentrum kom klokka 22.46 søndag kveld, og politiet i Sør-Trøndelag meldte på Twitter kort tid etter at alle nødetater er på vei. Vannmengdene kom brått og uventet.

– Et hus fikk slått inn vinduene i sokkeletasjen av vannmassene, et annet hus er helt vasket ut og det er store skader rundt huset, som kan stå i fare. Vi har vært på stedet i hele natt og har evakuert sju hus. I tillegg var det mange som evakuerte husene sine før vi kom dit, sier operasjonsleder Arnt-Harald Aaslund i Trøndelag politidistrikt til NTB.

I 4.30-tiden på morgenen opplyser han at geologer fra Norges vassdrags- og energidirektorat, Norges geologiske undersøkelse og Vegtrafikksentralen har undersøkt området.

– Det ser ut som de er i ferd med å friskmelde veiene i området, sier Aaslund.

Regnet uteble

Elva Gaula hadde for lengst gått over sine bredder etter alt regnet, og det var ifølge Yr ventet til dels store nedbørsmengder det kommende døgnet, spesielt i morgentimene mandag.

– Heldigvis ble det ikke så mye regn i natt, vannet er i ferd med å trekke seg tilbake og opprydningsarbeidet på veiene er godt i gang. Noen veistubber vil fortsatt være stengt med sperringer på grunn av skade, men det meste som har vært sperret kan nok åpnes på utover morgenen, sier Aaslund, som ber folk respektere de fysiske sperringene som fremdeles er oppe.

Krisestab

Både politi og kommune tok situasjonen svært alvorlig.

– Melhus kommune satte krisestab i natt. Vi kalte inn de ressursene vi har til rådighet for å bistå. Blant annet bidro barnevernsvakta som krisestøtte med å ta hånd om evakuerte. Brannvesen, helsevesen, sivilforsvar og mange fra lokalsamfunnet har stått på, og det er veldig bra, sier Aaslund.

Politiet har for øvrig ikke oversikt over skadeomfang på boligene eller når det vil være trygt å flytte hjem igjen for de evakuerte.

Mulig skred

Ifølge Adresseavisen har vitner meldt om flere leirskred i området. Anne Beate Ljøkjel forteller at familien ikke fikk med seg det første raset, men da de oppdaget raskanten, kom grunnen sigende. Hun så et 7 til 8 meter bredt leirskred, og familien stakk fra huset.

– Jeg kan ikke bekrefte om det gikk et skred, men store masser kan ha blitt vasket ut med vannet, sier Aaslund.

