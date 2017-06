«Lurelegen» dømt til fengsel i to og et halvt år

Straffen er tre måneder kortere enn aktors påstand, ifølge NRK.

Kvinnen erkjente straffskyld da saken startet i Aust-Agder tingrett. Hun sto tiltalt for 22 forhold, blant annet grovt bedrageri, trusler, vold, ulovlig våpenbesittelse, hensynsløs og skremmende atferd, brudd på helsepersonelloven og råkjøring.

34-åringen utga seg for å være lege eller kirurg ved Sørlandet sykehus ved flere anledninger, derav tilnavnet «lurelegen».

Fjernet spiral

Hun fjernet blant annet en spiral fra en kvinnes underliv. Retten finner henne gjennom dette skyldig i å ha skaffet seg seksuell omgang ved hjelp av tillitsforhold.

«Etter rettens oppfatning er det åpenbart at den seksuelle omgang som tiltalte skaffet seg var forankret i de opplysninger hun over tid uriktig ga til fornærmede om sin profesjon og sine kunnskaper knyttet til å foreta det nevnte inngrepet. Retten finner det videre godtgjort at tiltalte på handlingstiden var klar over at dette var grunnen til at hun ble vist den tillit av fornærmede som det innebar å fjerne spiralen fra hennes underliv», står det i dommen.

– Påførte tap på 2,3 millioner

Retten vektlegger i dommen allmennpreventive hensyn og trekker fram at kvinnen gjennom bedragerier har påført folk tap på over 2,3 millioner.

«I tillegg må vektlegges i skjerpende retning den måte flere av bedrageriene er blitt utført på ved at tiltalte på en svært kynisk måte har utnyttet alvorlig syke mennesker til å utbetale seg penger mot falske løfter om behandling», heter det videre.

Kvinnen er frikjent på ett av bedrageripunktene i tiltalen, men kjent skyldig i resten. Ifølge dommen må hun dekke tap for en rekke personer, med 337.000 kroner som det største enkeltbeløpet.

(©NTB)