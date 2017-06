Dobbeltdrapssak i Kristiansand går for lukkede dører

Det vedtok tingretten i Kristiansand tirsdag, skriver Fædrelandsvennen.

16-åringen har erkjent at han drepte de to, og det var hans forsvarer, advokat Svein Kjetil Stallemo, som ba om at saken må gå for lukkede dører. Aktor hadde ingen innvendinger mot dette.

Tingrettsdommer Ben Fegran har besluttet at pressen kan være til stede. Det samme gjelder noen av de to ofrenes familiemedlemmer og støttepersoner.

Det er satt av tre dager til rettssaken, som starter i Kristiansand tingrett førstkommende mandag.

Jakob Abdullahi Hassan (14) og Tone Ilebekk (48) ble begge knivstukket og drept ved Wilds Minne skole på Lund 5. desember i fjor. De to ble utsatt for totalt 60 knivstikk. Dagen etter tilsto en ungdomsskoleelev fra Kristiansand drapene.

