Vil ha forvaring for mann som gjøv løs på 72-åring med stein

29-åringen er ifølge aktor straffedømt fem ganger tidligere, blant annet for drapsforsøk og voldtekt, skriver Bergens Tidende.

– Han har høy risiko for å utøve ny vold. Det er viktig at han idømmes forvaring av hensyn til samfunnssikkerheten, sa aktor og statsadvokat Benedicte Hordnes i sitt innledningsforedrag i Bergen tingrett mandag.

29-åringen erkjente skyld eller delvis skyld for tiltalepunkter som vold, trusler, skadeverk i fengselet og besittelse av en mindre mengde narkotika. Han hevder imidlertid at pensjonisten han slo ned opptrådte truende den aktuelle høstdagen i fjor. Tiltalte innrømmer at han grep til en stein, slo med kanten av den og brukte 80 prosent av styrken sin i slagene.

– Jeg slo for å få ham vekk, cirka fem ganger i hodet, sa tiltalte i retten.

Han gikk tilbake på en tidligere forklaring, der han sa til politiet at han slo for å drepe 72-åringen. Hundelufteren har for øvrig en annen oppfatning av det som skjedde. Han sier slagene kom helt ut av det blå.

– Han var helt vill i blikket, det er det eneste jeg husker, sier mannen.

