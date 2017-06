Svak nedgang på Oslo Børs

Data Respons var dagens mest omsatte aksje, og hadde en nedgang på 11,03 prosent. Nest mest omsatt var Statoil, med en nedgang på 1,08 prosent.

Også Marine Harvest og Telenor var mye omsatt i løpet av dagen, og hadde en oppgang på henholdsvis 0,28 prosent og 0,72 prosent.

Sevan Drilling var dagens største vinner, med en økning i aksjeverdien på 32,69 prosent. Også Hofseth BioCare (+9,74 prosent) og Incus Investor (+8,70 prosent) gjorde det godt i markedet.

Blant børsens tapere i løpet av dagen var Nordic Nanovector (-14,45 prosent) og Funcom (-13,01 prosent).

Dårlige lagertall fra USA førte til et brått fall i oljeprisen ved børsslutt klokka 16.30, ifølge E24. Prisen for nordsjøolje lå da på 48,45 dollar fatet, men få minutter senere var prisen falt til 47,93 dollar etter at de nye tallene tikket inn. Tallene viste at lagrene minker mindre enn ventet.

(©NTB)