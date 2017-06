DNBs banktjenester delvis oppe

– Vi opplever fortsatt noe ustabilitet og kan derfor ikke friskmelde alle tjenester, sier kommunikasjonsrådgiver Cecilie Skjennald i DNB til NTB rett etter klokken 13 torsdag.

Feilen oppsto cirka 5.30 torsdag morgen. Etter noen timers feilsøking ble det klart at problemene var knyttet til maskinvare på DNBs datasenter på Rennesøy.

– Vi jobber for fullt med feilretting for å få nettbanken og systemene våre tilbake i drift. Vi kommer tilbake med oppdatering når vi ser at det er stabilt, sier Skjennald, som beklager ulempene dette medfører for bankens kunder.

– Vi skjønner at dette har skapt vanskeligheter for kunder som har hatt behov for å bruke tjenestene våre i dag, og beklager dette, understreker hun.

Det er ikke første gang DNB sliter med dataproblemer. Både i fjor og i år har storbanken hatt problemer med nedetid både på nettbank, mobilbank og betalingssystemet Vipps gjentatte ganger.

(©NTB)