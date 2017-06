Snoren klippet for USAs festning i Oslo

Byggingen av den nye ambassadebygningen startet i 2013 og var ferdig tidligere i år. Den ble innviet av de ansatte allerede 15. mai, men først én måned senere foretok fire herrer i mørk dress den offisielle åpningen med snorklipping og brede smil.

I tillegg til ambassadør William Moser deltok også Jim DeHart, chargé d'affaires ved ambassaden, i snorklippingen sammen med utenriksminister Børge Brende (H) og byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Sterke bånd mellom landene

– Kjære venner. Det er ikke ofte at vår nære venn og allierte åpner et nytt kanselli her i Oslo, så det er en stor ære å dele denne dagen med dere, sa Brende i sin tale under åpningen.

Han så tilbake til 1905 da USA var et av de første landene som anerkjente Norges uavhengighet.

– Men båndene mellom oss er enda eldre enn det. De strekker seg tilbake til deres grunnlovsfedrene. Deres ideer hadde stor innflytelse på vår grunnlov, som ble underskrevet 17. mai 1814, sa Brende.

Brende imponert

Han er mektig imponert over den nye ambassadebygningen, som ble vedtatt bygget i nettopp Husebyskogen i Oslo vest i 2005. Etter en omfattende prosess ga til slutt Høyesterett grønt lys for plasseringen. Det nye ambassadebygget ble besluttet flyttet fra Henrik Ibsens gate 48 fordi det gamle, som ble tegnet av den finsk-amerikanske arkitekten Eero Saarinen, ikke lenger oppfylte krav til sikkerhet og behovene til Oslos befolkning.

– Jeg er blitt fortalt at kobbertaket skal minne oss om torvtaket på gamle bondegårder, men det minner oss også om den grønne patinaen til Frihetsgudinnen, som er laget av kobber fra en norsk gruve på 1880-tallet, sa Brende.

Den nye ambassaden er tegnet av det internasjonale arkitektkontoret Einhorn, Yaffee, Prescott Architecture & Engineering.

