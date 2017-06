To dansker dømt for vold mot HamKam-spiller

Semou ble overfalt og slått i hodet med en hammer da han var på vei fra trening på Briskeby arena i Hamar i september fjor.

Ifølge Hamar Arbeiderblad har Hedmarken tingrett funnet to dansker skyldige i volden. Én av dem, en 25-åring, sa i retten at han var alene om overfallet, men ble ikke trodd på dette. Retten mener at også et Hells Angels-medlem var med på voldshandlingen og dømte ham til tre og et halvt år i fengsel. 25-åringen fikk tre år i fengsel.

Ifølge dommen reiste de to til Hamar ene og alene for å slå ned fotballspilleren med hammer.

"Det er ingen tvil om at de tiltalte, to voksne menn, har vært klar over at slag med hammer med slik kraft som er benyttet her, kunne medført død eller forstyrret hjernefunksjon", skriver tingretten.

