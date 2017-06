Drapsetterforskning på Hellerud i Oslo – ingen mistenkt

Den døde ble funnet av familiemedlemmer rett etter klokka 16 torsdag, opplyser Grete Lien Metlid, leder for Felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt.

– Vi kategoriserer det nå som en drapsetterforskning, sier Metlid.

Ifølge VG har to arbeidere som har drevet med gravearbeid ved huset i rundt halvannen uke, avgitt forklaring til politiet.

– Jeg skjønte med en gang at noen var død. Familien gikk inn i leiligheten, og vi hørte masse skrik og gråting. Det var kaos her en stund, sier de til avisa, som skriver at den døde er i 50-årene.

De to skal ikke ha sett noen gå inn i huset mens de jobbet, men forteller at boligen var rasert. Politiinspektør Metlid ønsker ikke å kommentere dette.