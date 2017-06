Facebook trapper opp kampen mot terrorisme

Nylig ble kunstig intelligens innført for å foreta avansert bildeanalyse og tekstforståelse for å oppdage terrorrelatert innhold.

– Mens kunstig intelligens på egen hånd ikke kan oppdage alt terrorrelatert innhold, er teknologien uvurderlig for en plattform som Facebook, hvor det globalt i dag er nesten to milliarder brukere som skriver på mer enn 80 språk, heter det i en pressemelding fra Facebook via deres norske kommunikasjonsbyrå.

Facebook vil samtidig øke kapasiteten med 3.000 ansatte i avdelingen som manuelt vurderer det innrapporterte innholdet fra Facebook-brukere. Det sosiale nettverket har allerede opprettet en felles database med Microsoft, Twitter og YouTube der terrorrelaterte bilder og filmer får sine egne unike "digitale fingeravtrykk" og dermed lett kan oppdages og stoppes.

(©NTB)