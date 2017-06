Ingen løsning innen fristen for LO Stat og Spekter

Partene møttes torsdag klokka 10 for å forsøke å komme til enighet om penger og pensjon for de ansatte i Relacom, Geomatikk, Broadnet, Mediq Norway og Aim Norway. Nestleder Lise Olsen i LO Stat er forhandlingsleder og innrømmet torsdag at det var en del å gjøre.

– LO Stat jobber alltid for løsning, men vi må bare konstatere at avstanden er stor, sa hun.

Meklingen hadde frist til midnatt, og klokka 3.30 natt til fredag hadde Riksmekleren ennå ikke meldt om noen løsning i meklingen mellom LO Stat og YS og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

Om det ikke oppnås enighet blir det streik fra fredag morgen for 428 ansatte i de fem bedriftene.

