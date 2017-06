Obduksjonsrapport støtter politiets mistanke om drapssak i Oslo 

Politiet opplyser fredag ettermiddag at de foreløpig ikke vil kommentere mer rundt dødsårsaken.

Den døde ble funnet av nær familie rett etter klokka 16 torsdag, opplyste Grete Lien Metlid, leder for Felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, under en pressekonferanse tidligere fredag.

– Etter hvert som undersøkelser og etterforskning blir satt i gang, karakteriserer vi nå dette som en drapsetterforskning, sa hun.

Etterlyser bil

Politiet uttalte fredag formiddag at de foreløpig ikke hadde pågrepet noen i forbindelse med saken. De hadde heller ingen mistenkte.

Et vitne har sagt til VG at bilen til fornærmede ikke sto på parkeringsplassen slik den pleier å gjøre. Metlid ønsket ikke å kommentere opplysningen fredag formiddag, men i en pressemelding senere fredag opplyser politiet at bilen, en hvit Toyota Auris 2013-modell, ikke er funnet.

Politiets teknikere har jobbet på stedet siden torsdag, og fortsatte arbeidet fredag.

Den døde ble funnet i en bolig i Hellerudgrenda, og politiet har gått ut med adressen i håp om å få tips. De anser boligen som åstedet.

– Avdøde er en mann som bodde på denne adressen. Han var i 50-årene og norsk statsborger hjemmehørende i Oslo. Han bodde alene.

Sett få timer før

Politiet har opplysninger om at mannen ble sett utenfor boligen rundt klokka 12 tidligere torsdag.

– Vi er en fase der det er veldig viktig for oss å be om opplysninger. Alt er av interesse. Særlig dagen i går fram til han ble funnet rett over klokka 16 er av stor interesse,

Metlid ber også personer som kan vite noe om hvem som står bak, hva som har skjedd eller hva som kan være et motiv, om å ta kontakt. Så langt har ikke politiet gått ut med bilde av avdøde, men de vil vurdere det.

Forteller om rasert bolig

Ifølge VG har to arbeidere som har drevet med graving ved huset i rundt halvannen uke, avgitt forklaring til politiet.

– Jeg skjønte med en gang at noen var død. Familien gikk inn i leiligheten, og vi hørte masse skrik og gråting. Det var kaos her en stund, sier de til avisa.

De to skal ikke ha sett noen gå inn i huset mens de jobbet, men forteller at boligen var rasert.

Politiinspektør Metlid ønsker ikke å kommentere dette.