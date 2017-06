Regjeringen foreslår å gjøre asylinnstramminger permanente

Blant annet ønsker regjeringen å fortsatt ha instruksjonsmyndighet overfor Utlendingsnemnda. I tillegg skal det bli utvidet adgang til å sende asylsøkere tilbake til trygge land hvor de har hatt opphold, skriver ABC Nyheter.

Det foreslås også utvidet adgang til bruk av tvangsmidler, som internering av asylsøkere. Forslagene er de samme regjeringen fikk flertall i Stortinget for å innføre i 2015, men kun som midlertidige i to år.

– Vi står midt i folkevandringens tidsalder, hvor millioner av migranter ønsker seg til Europa. Det siste vi bør gjøre nå, er å liberalisere asylpolitikken, sier vikarierende innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (Frp) til ABC Nyheter.

Han sier de har sett flere rapporter som indikerer at det er millioner av migranter på flukt.

– Det er kommet over 60.000 til Italia i år, og mange ønsker seg videre nordover i Europa. Dette er ikke tiden for å sende ut signaler om at vi løsner opp politikken, sier Sandberg.

Antallet asylsøkere så langt i 2017 er de laveste siden 1997. Bare 926 personer har søkt asyl på egen hånd i Norge i år. I tillegg kommer omkring 1.100 som Norge har hentet fra Italia og Hellas.

(©NTB)