Lindorff: Stadig større selskaper går konkurs

Det viser tall fra Lindorff, gjengitt i Finansavisen.

De siste 15 årene har antall ansatte per konkursrammet aksjeselskap i Norge variert. Bunnivået var på 0,6 ansatte i 2007 og økte til et snitt på 3 ansatte per konkurs i både etter dot com-boblen og etter finanskrisen. Nå er det i snitt 7,5 ansatte i AS-ene som går konkurs, høyere enn på mange år.

Ifølge Lindorff er det ikke slik at store enkeltkonkurser trekker opp ansattsnittet. Det er heller ikke slik at snittet er høyere i regionene der det har gått hardt utover ansatte i petroleumsrelaterte næringer: Det er noen regionale forskjeller, men gjennomsnittlig antall ansatte i konkursselskapene er fem eller høyere i alle landsdeler.

Antall konkurser var ventet å øke etter oljeprisfallet, og de 12 månedene fram til og med 1. kvartal var det 8,7 prosent flere konkurser enn i de foregående 12 månedene. I samme periode har imidlertid antall aksjeselskaper steget, så konkursandelen holder seg stabil.

