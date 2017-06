Bevæpnet politi leter etter person i Trondheim

Politiet har slått til mot en adresse på Lade i byen.

– Dette var en planlagt aksjon. Vi er ute etter å få kontakt med en person som skulle ha oppholdt seg på adressen. Personen var ikke der, sier operasjonsleder Viola Elvrum i Trøndelag politidistrikt til NTB søndag ettermiddag.

– Vi ønsker å få kontakt med personen for å få avklart saken. Vi vil fortsette på de adressene som er aktuelle. Da er vi bevæpnet. Så det er greit at publikum vet at vi er bevæpnet, og at det er et rutinemessig oppdrag, sier Elvrum.

Aksjonen begynte søndag formiddag, opplyser operasjonslederen.

(©NTB)