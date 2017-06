Bjørn Sundquist tildelt Heddas ærespris

Det er tre år siden sist Hedda-komiteen delte ut en ærespris. Søndag gikk den til en av våre dyktigste og mest brukte skuespillere. 69 år gamle Bjørn Sundquist har allerede fått en æres-Amanda for sin innsats i norsk film. I norsk teater har han spilt en lang rekke store roller og har de siste årene også hatt stor suksess som regissør.

Om sitt mangfoldige liv på og utenfor scenen fortalte han i enmannsforestillingen "Et hælvettes liv!", som han tidligere i år turnerte Norge rundt med.

– Jeg er som poteten, og kan brukes til alt, sa Bjørn Sundquist til NTB før han la ut på turné.

Tre til "Orlando"

Rogaland Teater i Stavanger og teamet bak oppsetningen av Virginia Woolfs "Orlando" kunne glede seg spesielt da heddaprisene ble delt ut på Oslo Nye Teater søndag ettermiddag. Forestillingen var nominert til sju priser og fikk tre av de gjeveste, blant annet prisen for Årets forestilling.

Nina Ellen Ødegård fikk prisen som årets beste kvinnelige skuespiller for hovedrollen i "Orlando". Hun vant heddapris også i 2005, og ble også nominert i fjor.

– I en forestilling som tar for seg livets helt essensielle spørsmål gjennom flere århundrer, er årets vinner strålende til stede med et undrende, iblant skarpt og ofte komisk uttrykk som imponerer, skriver Hedda-juryen blant annet om Ødegård.

Publikum følger Orlando gjennom flere århundre og som både kvinne og mann.

– Det har vært helt nydelig å jobbe med denne rollen. Jeg la ganske fort vekk kjønnene og tenkte at jeg skulle spille et menneske. Kjønnet er mer et virkemiddel for å beskrive tidsånden, sa Nina Ellen Ødegård til NTB da nominasjonene var klare.

Hedda-juryen karakteriserer "Orlando" som en særdeles egenartet forestilling med en kunstnerisk kvalitet av de helt sjeldne. Sigrid Strøm Reibo fikk prisen for beste regi både for "Orlando" og for "Som dere vil" på Nationaltheatret.

Priset for kongerolle

Nationaltheatret kunne også hente hjem prisen for beste mannlige skuespiller i en hovedrolle. Den gikk til Jan Sælid for rollen som Kong Bérenger i «Kongen dør». Sælid fikk i mai Per Aabels ærespris for rollene som Kong Bérenger og som John Gabriel Borkman i «Borkman».

Toralv Maurstad fikk heddapris som beste medspiller i forestillingen "Overføring", som er et samarbeidsprosjekt mellom Nationaltheatret og Det Norske Teatret. Juryen trekker blant annet fram en scene i forestillingen der 90-åringen forvandler seg til en liten aggressiv fireåring i sandkassen og konkluderer med at dette er stor skuespillerkunst.

Rollen som beste kvinnelige medspiller gikk til Hildegunn Eggen for rollen som Fjodor Karamasov i «Brødrene Karamasov» på Trøndelag Teater.

– I en forestilling som utfordrer både publikum og skuespillere har hun lagt sine feminine sider på hylla. Med et gjennomført maskulint grep, både i de store fakter og i detaljene briljerer hun som den usympatiske faren til brødrene Karamasov, skriver juryen.

Under prisutdelingen, som ble ledet av Hilde Louise Asbjørnsen, vanket det også heder til teamet bak "Edda" på Det Norske Teatret. Hele skuespillerensemblet og regissør Robert Wilson fikk prisen for "Særlig kunstnerisk innsats".